Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 25 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 25 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 25 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 июля 2024 года.

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году

Рождественские праздники (29.12.2024 — 08.01.2025), День защитника Отечества (22−23.02), Международный женский день (8−9.03), Праздник Весны и Труда (1−4.05), День Победы (8−11.05), День России (12−15.06), День народного единства (2−4.11), Новогодние каникулы 2025−2026 (31.12.2025 — 08.01.2026).

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемого в убийстве экс-депутата Ирины Фарион задержали в Днепропетровске, сообщил Зеленский. Задержан 18-летний юноша, продолжаются следственные действия и экспертизы. Операция потребовала усилий полиции и СБУ.

Директор ФБР усомнился в ранении Трампа

Директор ФБР усомнился, что Трамп был ранен пулей на митинге в Пенсильвании. Журналист Newsmax ранее утверждал, что экс-президента ранило осколками телесуфлера после выстрела.

Глава Минздрава предупредил россиян об опасности недосыпа

Глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество» предупредил россиян о значительных рисках для здоровья при недостаточном сне.

В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост

Полиция расследует разбор железнодорожного моста в Скопине. Мост ранее был приватизирован АО «Скопинское ППЖТ», но разобравшие его утверждают, что конструкция никому не принадлежит.