Последние новости к вечеру 25 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 июля 2024 года.
Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году
Рождественские праздники (29.12.2024 — 08.01.2025), День защитника Отечества (22−23.02), Международный женский день (8−9.03), Праздник Весны и Труда (1−4.05), День Победы (8−11.05), День России (12−15.06), День народного единства (2−4.11), Новогодние каникулы 2025−2026 (31.12.2025 — 08.01.2026).
В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
Подозреваемого в убийстве экс-депутата Ирины Фарион задержали в Днепропетровске, сообщил Зеленский. Задержан 18-летний юноша, продолжаются следственные действия и экспертизы. Операция потребовала усилий полиции и СБУ.
Директор ФБР усомнился в ранении Трампа
Директор ФБР усомнился, что Трамп был ранен пулей на митинге в Пенсильвании. Журналист Newsmax ранее утверждал, что экс-президента ранило осколками телесуфлера после выстрела.
Глава Минздрава предупредил россиян об опасности недосыпа
Глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество» предупредил россиян о значительных рисках для здоровья при недостаточном сне.
В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост
Полиция расследует разбор железнодорожного моста в Скопине. Мост ранее был приватизирован АО «Скопинское ППЖТ», но разобравшие его утверждают, что конструкция никому не принадлежит.