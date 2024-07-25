70 кг оборудования для майнинга было обнаружено у иностранца в Иркутске

49-летний житель Китая без обязательного декларирования пытался ввести в Иркутск партию блоков для майнинга и 300 кабель-проводов с коннекторами. В этом ему помешали сотрудники таможенного поста в аэропорту Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Нарушитель при прохождении контроля выбрал «зеленый коридор», что значило, что у него нет при себе товаров, подлежащих декларированию. Иностранец рассказал, что он не приобретал ничего из найденного, а ввести оборудование его попросил знакомый.
— В отношении нарушителя завели дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Туристу грозит наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, — сообщают в пресс-службе таможни.
Сейчас товары, изъятые таможней, направлены на экспертизу. Их необходимо идентифицировать и определить стоимость. Всего в этом году было заведено более 800 административных дел на авиапассажиров. 17 из них пытались перевести без декларирования партии различных товаров. В 2024 году было принято решение о том, что за подобные преступления с нарушителей будут взимать штрафы и конфисковывать предметы правонарушения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в майнинговом дата-центре нарушали правила пожарной безопасности в Усть-Илимске.