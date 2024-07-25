70 кг оборудования для майнинга было обнаружено у иностранца в Иркутске

Сейчас товары, изъятые таможней, направлены на экспертизу. Их необходимо идентифицировать и определить стоимость. Всего в этом году было заведено более 800 административных дел на авиапассажиров. 17 из них пытались перевести без декларирования партии различных товаров. В 2024 году было принято решение о том, что за подобные преступления с нарушителей будут взимать штрафы и конфисковывать предметы правонарушения.