В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля

«Сказалась засуха, все очень непредсказуемо, отцвел он очень быстро. Это касается всех эфиромасличных культур. Иссоп засуху переносит хорошо, но урожая дает намного меньше. В прошлом году мы на этой площади получили 250 кг эфирного масла и около трех тонн гидролата, в этом году будет значительно меньше», — объяснил он.
Гидролат — это душистая вода, произведенная путем паровой дистилляции растительного сырья. Его применяют в косметической промышленности и в медицине.
Площадь посевов иссопа в республике — всего 20 гектаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма. Единственное поле этой культуры есть в окрестностях села Тургеневка. В хозяйстве планируют расширять посевные площади.
«С иссопом все очень сложно, потому что вот этому полю четыре года уже, а до этого мы иссоп сеяли три года, и он не всходил, потому что не было осадков. А потом случился продуктивный год, и он вышел», — объяснил Алексей Мишин.
В советские годы иссоп лекарственный выращивали в гораздо больших количествах, поскольку эта трава была основным ингридиентом всех микстур от кашля. В некоторых странах он активно используется именно в фармакологии.
Иссоп обладает уникальными заживляющими, антигистаминными и седативными свойствами. Экстракт иссопа содержит пенициллиновую кислоту и некоторые другие вещества, способные подавлять рост бактерий быстрее некоторых антибиотиков.
В июне в Крыму убрали лаванду, общая площадь которой на полуострове составляет 620 гектаров. Всего под эфиромасличные культуры занято 1100 гектаров крымской земли, из них 770 уже вступили в плодоношение.