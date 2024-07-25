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Хинштейн рассказал, как снизится скорость YouTube

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. До конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только “десктопных” версий. Мобильную связь она пока не затронет», — написал он.

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