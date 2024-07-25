Селин Дион и Леди Гага могут выступить на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спорстменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.