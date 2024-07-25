Какой будет погода в Казахстане 26 июля

Днем в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Жетысуйской, Абайской и Улытауской областях, на юге Карагандинской и в Павлодарской области ожидается сильная жара.
Днем на севере, в центре Алматинскойобласти, на севере, юге, в центре Жетысуйской области, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской области ожидается очень сильная жара.
В Кызылординской, Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Карагандинской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге Алматинской, на юго-западе, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре Абайской области, на юге Улытаускойобласти ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, юге и в восточной части Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординскойобласти сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 градусов тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22−24, днем 34−36 градусов тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 23−25, днем 39−41 градус тепла.