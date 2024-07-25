Какой будет погода в Казахстане 26 июля

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Карагандинской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге Алматинской, на юго-западе, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре Абайской области, на юге Улытаускойобласти ожидается высокая пожарная опасность.