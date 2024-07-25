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Какой будет погода в Казахстане 26 июля

АЛМАТЫ, 25 июл — Sputnik. На большей части страны пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди. На севере РК ночью и утром ожидается туман.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 762 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.kz

Днем в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Жетысуйской, Абайской и Улытауской областях, на юге Карагандинской и в Павлодарской области ожидается сильная жара.

Днем на севере, в центре Алматинскойобласти, на севере, юге, в центре Жетысуйской области, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской области ожидается очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Карагандинской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге Алматинской, на юго-западе, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре Абайской области, на юге Улытаускойобласти ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, юге и в восточной части Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординскойобласти сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 градусов тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22−24, днем 34−36 градусов тепла.

Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 23−25, днем 39−41 градус тепла.