Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В симферопольских парках зацвели гибискусы

Пора цветения гибискусов наступила в Симферополе.

Источник: Комсомольская правда

На улицах и в парках столицы Крыма активно цветут сирийские гибискусы. Об этом рассказали в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

«Гибискус сирийский — растение светолюбивое, жаро- и засухоустойчивое, поэтому даже в самый лютый зной пышно цветет», — рассказывают в организации.

Крупные цветки гибискуса живут недолго — всего пару дней. Однако растение может цвести до осени благодаря обилию бутонов. Его уважают в Азии и Америке. В Малайзии цветок гибискуса стал национальным символом.

В конце июля полюбоваться цветением сирийского гибискуса можно в парках имени Гагарина, Тренева, а также в Детском парке.

флора и фауна