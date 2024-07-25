В симферопольских парках зацвели гибискусы

На улицах и в парках столицы Крыма активно цветут сирийские гибискусы. Об этом рассказали в пресс-службе МБУК «Парки столицы».
«Гибискус сирийский — растение светолюбивое, жаро- и засухоустойчивое, поэтому даже в самый лютый зной пышно цветет», — рассказывают в организации.
Крупные цветки гибискуса живут недолго — всего пару дней. Однако растение может цвести до осени благодаря обилию бутонов. Его уважают в Азии и Америке. В Малайзии цветок гибискуса стал национальным символом.
В конце июля полюбоваться цветением сирийского гибискуса можно в парках имени Гагарина, Тренева, а также в Детском парке.