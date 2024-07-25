Вестибюли двух станций метро в Петербурге закрывали на вход

Вестибюли двух станций метро оказались недоступны для пассажиров городской подземки вечером 25 июля. На вход временно закрыли «Улицу Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Войти в первую оказалось невозможно в 17:30, во вторую — в 17:48. Но ограничения были недолгими. Сейчас они снова работают в привычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба «Петербургского метрополитена».