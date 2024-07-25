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Вестибюли двух станций метро в Петербурге закрывали на вход

Пассажиры городской подземки столкнулись с временными трудностями.

Источник: Комсомольская правда

Вестибюли двух станций метро оказались недоступны для пассажиров городской подземки вечером 25 июля. На вход временно закрыли «Улицу Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Войти в первую оказалось невозможно в 17:30, во вторую — в 17:48. Но ограничения были недолгими. Сейчас они снова работают в привычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба «Петербургского метрополитена».

— Движение поездов на участке Линии № 4 восстанавливается. От «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского-2» и от «Площади Александра Невского-2» до «Улица Дыбенко» поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам, — сообщила ранее пресс-служба городской подземки.

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