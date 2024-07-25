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Группа «Мираж» призналась, что стала выступать чаще благодаря «Слову пацана»

«Мираж» рассказали, что внимание к поп-коллективу сильно увеличилось. Произошло это после возросшего интереса к треку «Новый герой» (1988), который стал частью саундтрека «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

Источник: Звук

«Мираж» рассказали, что внимание к поп-коллективу сильно увеличилось. Произошло это после возросшего интереса к треку «Новый герой» (1988), который стал частью саундтрека «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

После новой волны славы «Мираж» стали в три раза больше ездить на концерты, а их стоимость значительно поднялась, сообщает «Газета.ru».

«Если судить по количеству миль, которое прибавляется на наших карточках авиакомпаний, это не менее 200 тысяч километров в год», — сказал лидер группы Алексей Горбашов.

Ранее Сергей Жуков заявил, что в кино про «Руки Вверх!» его мог сыграть актер из сериала «Слово пацана».