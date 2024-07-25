Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 26 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Калинина, 26; пр. Свердловский, 39 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Бр. Кашириных, 100, 100-А, 102, 102-А, 102-Б, 102-Д, 102/3, 104, 104-А — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Шершневская, 1, 3, 16-А, 54, 54-А, 56-А, 68; ч/с: ул. Шершневская — с 09:30 до 16:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Логовая, 16-А-44; Лавровая, 17-А-24 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 16-А, 23; 60-летия Октября, 38-Б — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Цвиллинга, 83 — с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Блюхера, 51; Восьмого Марта, 2 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72-А; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−26; Архангельская, 1−10; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66 — с 08:00 до 16:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 7-А (подъезды 1−7) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— пр. Ленина, ⅖; Первой Пятилетки, 3 — с 10.00 до 18.00;
— ч/с: Танкистов, 159−173; Внутриквартальная, 3−61; Шишкина, 195−209; 178−188; Мамина, 180−192; Кулибина, 2−52; пер-ки: Газонный 1-й, 1−16; Газонный 2-й, 3−15; Рыбокоптильный 1-й — с 08:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Энтузиастов, 15-Г, 15-Д — с 08:00 до 16:00;
— п. Шершни: ч/с: Ягодная; Прибрежная; Радужная; Северная; Михайловская; Центральная; Степная; Тенистая, 8−16; Веселая, 6−65; Парковая, 21−37; Покровская, 1- 11; Гидрострой, 1−28 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.