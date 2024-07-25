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В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по ливням и шквалистому ветру

В Краснодаре объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 79% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Новая Кубань

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города через свой Telegram-канал, 26 и 27 июля на территории края, включая Краснодар, ожидаются сильные ливни с грозами, градом и резким усилением ветра с порывами до 20−23 м/с.

Краснодарцам и гостям краевой столицы напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по телефону 214−33−36 или по Единому номеру вызова экстренных служб «112», который доступен как с городских, так и с мобильных телефонов.

Ранее было отмечено, что в ближайшие дни в южных и восточных районах Краснодарского края пройдут мощные грозовые дожди, сопровождаемые градом и шквалистым ветром. Утром и до конца суток 27 июля на участке побережья от Анапы до Сочи существует опасность образования смерчей над морем.

В этой связи важно отметить, что такие погодные явления могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, а также наносить значительный ущерб имуществу. Поэтому настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать пребывания на открытых пространствах и под деревьями, а также следить за обновлениями погодных прогнозов и экстренных предупреждений от местных властей.