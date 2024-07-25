Что случилось с Волгой? Жители Татарстана удивляются цвету ее воды

Зеленый цвет опасности.
Жители Татарстана шокированы необычным видом волжской воды — ярко-изумрудным цветом вдоль берегов. Например, в Верхнеуслонском районе.
«Зрелище жутковатое — на огромных пространствах ближе к берегу вода интенсивно-зеленая, — рассказывает туристка из Казани Светлана Карпова, побывавшая 20 июля на высоком берегу Волги в Верхнем Услоне. — Понятно, что это цветение воды. Но почему так рано? Раньше вода зацветала в середине августа. А тут в разгар июля уже купаться нельзя».
«Да, действительно, в нынешнем году наблюдается более ранее массовое цветение сине-зеленых водорослей в Куйбышевском водохранилище, — констатирует биолог, общественный активист Антон Бортяков. — Это связано с сильным прогревом воды во время жаркой погоды и большим поступлением в воду биогенных элементов, таких как фосфор и азот. Они содержатся в сточных водах предприятий и населенных пунктов по берегам Куйбышевского водохранилища и выше по течению».
Зеленая вода и зеленая пена по берегам — это признак массового разложения водорослей. При этом выделяется нейротоксин, который при заглатывании такой воды опасен для человека и животных. Попадая в кишечник животного, микробы и продукты их распада вызывают нейроотравление, вплоть до гибели, особенно мелких животных, предостерегает Антон Бортяков.
Если концентрация синезеленых водорослей и дальше будет повышена, мы увидим гибель уток и замор рыбы, отмечают зоологи Казани. Цианобактерии забирают кислород из воды, и рыба задыхается. Кстати, если происходит гибель карася, то это весьма тревожный знак — этот вид очень живуч.
Какие меры помогут бороться с аномальным цветением воды в Волге?
«В частности, выполнение госпрограмм по строительству очистных сооружений на притоках Волги и берегах Куйбышевского водохранилища, — отмечает Антон Бортяков. — Необходимо развивать систему мониторинга в режиме онлайн не только воздуха, что мы сейчас наблюдаем в Казани в связи с массовыми жалобами жителей, но и воды в водоемах. Фиксирование пиков концентрации по азоту и фосфатам очень важно. Этот фактор нужно контролировать и устранять превышение допустимой концентрации с помощью качественных очистных сооружений в каждом населенном пункте».
Способность реки к самоочищению не безгранична.
Активно размножаются опасные водоросли там, где вода застаивается. Заводей с гниющей водой на Куйбышевском водохранилище все больше из-за намыва песка под строительство. Особенно возле Казани.
Недавно жители города встревожились после публикации новостей о масштабном намыве возле Кировской дамбы.
В акватории Куйбышевского водохранилища создадут искусственный земельный участок рядом с улицами Большая и Серп и Молот и Кировской дамбой. Проект уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Площадь искусственного земельного участка составит 3,48 га. Средняя толщина насыпи — 3−5 метров. Планируется создание благоустроенной территории с условиями для отдыха населения, занятий спортом, проведения развлекательных мероприятий, развития туризма.
Будут созданы искусственные земельные участки также у Центра семьи «Казан», в районе поселка Игумново.
Способность реки к самоочищению не безгранична, подчеркивают специалисты. Волга — крупнейшая река страны- «болеет», и многие процессы невозможно повернуть вспять. Нужно следить за здоровьем реки так же, как мы следим за собственным здоровьем.
МЕЖДУ ТЕМ.
«Озёра надо очищать от камышей, так всегда раньше делали для улучшения воды», — отмечают неравнодушные казанцы.
Заросли камыша и рогоза в самом деле мешают естественной циркуляции воды и способствуют заболачиванию акватории, подтверждают в пресс-службе госкомитета по биоресурсам республики. В ведомстве регулярно проводят мероприятия по очистке берегов от зарослей камыша.
КСТАТИ.
В заливах Волги кое-где заметного цветения нет. Можно ли там купаться?
Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Нафиса Мингазова рассказала, как понять, насколько чистая вода в водоеме.
«Нужно ориентироваться на то, какая вода: прозрачная или мутная. Если прозрачность воды составляет 30−40 сантиметров, стоит насторожиться, — сказала Нафиса Мингазова. — Это означает, что вода в водоеме эвтрофированная, загрязненная. Можно опустить в воду, например, белую кружку на веревке и отметить, на какой глубине ее перестанет быть видно. После этого нужно поднять в воде эту кружку на половину длины веревки и посмотреть, каким будет на ее фоне цвет воды. Если он зеленоватый или насыщенно-зеленый, значит, мы имеем дело с антропогенным эвтрофированием (загрязнением органическими веществами)».
Но лучше ориентироваться на данные санитарных врачей, которые берут пробы воды и почвы и исследуют их на наличие загрязняющих веществ. После этого они определяют, где безопасно купаться, а где — нет.
«В мутной или “цветущей” воде купаться однозначно нельзя, — предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по РТ. — При купании можно получить отравление, зуд и воспаление кожи, глаз, носа».