Что случилось с Волгой? Жители Татарстана удивляются цвету ее воды

«Нужно ориентироваться на то, какая вода: прозрачная или мутная. Если прозрачность воды составляет 30−40 сантиметров, стоит насторожиться, — сказала Нафиса Мингазова. — Это означает, что вода в водоеме эвтрофированная, загрязненная. Можно опустить в воду, например, белую кружку на веревке и отметить, на какой глубине ее перестанет быть видно. После этого нужно поднять в воде эту кружку на половину длины веревки и посмотреть, каким будет на ее фоне цвет воды. Если он зеленоватый или насыщенно-зеленый, значит, мы имеем дело с антропогенным эвтрофированием (загрязнением органическими веществами)».