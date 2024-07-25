Марина Туабер назвала предложение РАS вернуть рекламу азартных игр антинародным решением

«Оказалось невыгодно, ведь большие доходы от рекламы на госканалах оказались потеряны для жалкой власти. А теперь решили, что еще успеют урвать свое, и оставили этот законопроект на последние дни весенне-летней парламентской сессии — провернуть под шумок. Видимо, уровень жизни в стране достиг невероятных показателей и теперь можно облапошить наших граждан, развернув кампанию по лудомании», —прокомментировала Таубер.