Марина Туабер назвала предложение РАS вернуть рекламу азартных игр антинародным решением

Она напомнила, что именно Дмитрий Алайба несколько лет назад ввел полный запрет.
«Оказалось невыгодно, ведь большие доходы от рекламы на госканалах оказались потеряны для жалкой власти. А теперь решили, что еще успеют урвать свое, и оставили этот законопроект на последние дни весенне-летней парламентской сессии — провернуть под шумок. Видимо, уровень жизни в стране достиг невероятных показателей и теперь можно облапошить наших граждан, развернув кампанию по лудомании», —прокомментировала Таубер.
Парламентарий также отметила, что PAS не постеснялись в пояснительной записке сообщить, куда пойдут вырученные деньги — на медиаконтент, то есть на пиар партии власти.
По словам Таубер, PAS не против азартных игр, потому что властям будет «лучше, если люди забудут о том, что творит правительство, и будут тратить последние деньги на призрачный выигрыш».
«Это антинародное решение. Но PAS привыкли обманывать и обирать, поэтому в представителях азартного бизнеса видят родственные души», — добавила Марина Таубер.