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Марина Туабер назвала предложение РАS вернуть рекламу азартных игр антинародным решением

Депутат парламента Молдовы Марина Таубер раскритиковала инициативу PAS разрешить рекламу азартных игр по всей Молдове.

Источник: Комсомольская правда

Она напомнила, что именно Дмитрий Алайба несколько лет назад ввел полный запрет.

«Оказалось невыгодно, ведь большие доходы от рекламы на госканалах оказались потеряны для жалкой власти. А теперь решили, что еще успеют урвать свое, и оставили этот законопроект на последние дни весенне-летней парламентской сессии — провернуть под шумок. Видимо, уровень жизни в стране достиг невероятных показателей и теперь можно облапошить наших граждан, развернув кампанию по лудомании», —прокомментировала Таубер.

Парламентарий также отметила, что PAS не постеснялись в пояснительной записке сообщить, куда пойдут вырученные деньги — на медиаконтент, то есть на пиар партии власти.

По словам Таубер, PAS не против азартных игр, потому что властям будет «лучше, если люди забудут о том, что творит правительство, и будут тратить последние деньги на призрачный выигрыш».

«Это антинародное решение. Но PAS привыкли обманывать и обирать, поэтому в представителях азартного бизнеса видят родственные души», — добавила Марина Таубер.