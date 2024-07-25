На фестивале «Таврида. АРТ» звезды выступят дуэтами с молодыми артистами

Поп-артисты ANOPRIEV и Наталика споют вместе с коллективом MOHITO. Фолк-исполнительница Варя Судина исполнит композицию с Гариком Сукачевым и оркестром «Кампанелла каменной звезды». У артистки DEMIDOVA будут отдельные номера с NЮ и группой «Три дня дождя». А The Hatters выйдут на сцену с рэпером Темой Кубой.