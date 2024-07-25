На фестивале «Таврида. АРТ» звезды выступят дуэтами с молодыми артистами

Молодые артисты выступят дуэтами с популярными исполнителями на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» в Крыму. Мероприятие продлится с 26 по 28 июля. Хедлайнерами события будут Татьяна Куртукова, ST, MIA BOYKA, OTYKEN, «Меджикул», «5УТРА» и NLO.
Поп-артисты ANOPRIEV и Наталика споют вместе с коллективом MOHITO. Фолк-исполнительница Варя Судина исполнит композицию с Гариком Сукачевым и оркестром «Кампанелла каменной звезды». У артистки DEMIDOVA будут отдельные номера с NЮ и группой «Три дня дождя». А The Hatters выйдут на сцену с рэпером Темой Кубой.
Напомним, что в 2024-м центральная тема фестиваля — культурное многообразие народов, проживающих в России.
Ранее стало известно, что на фестивале «Рок чистой воды» уберут от мусора побережье Волги.