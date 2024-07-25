«400 тысяч — не предел»: сколько стоит неделя отдыха в Калининградской области в августе

Самостоятельное путешествие в последний месяц лета в регион обойдётся примерно в 175 тысяч рублей. Стоимость авиаперелёта на двоих из Москвы в Калининград составит около 45 тысяч рублей. Иногда авиакомпании выкладывают в продажу более дешёвые билеты за несколько дней до поездки. В поездах на ближайшие даты уже нет мест



В популярных курортных отелях Калининграда и области номера забронированы до середины сентября. Средняя стоимость проживания в свободных гостиницах — около 130 тысяч рублей за семь ночей, максимальная — 439. Путешественники также могут снять номер в хостеле за 19−25 тысяч рублей.



Неделя в гостинице на побережье стоит от 55 до 603 тысяч рублей. Наиболее дорогой вариант — 86 тысяч рублей — предлагают за ночь в пятизвёздочном отеле в Светлогорске. Аренда квартиры в Калининграде обойдётся примерно в две-четыре тысячи рублей за сутки, а на побережье — в два раза дороже.