«400 тысяч — не предел»: сколько стоит неделя отдыха в Калининградской области в августе

Немало реакций и комментариев вызвал рассказ молодой пары, которая утверждает, что оставила в Янтарном 400 тысяч рублей за десять дней. Одни обвиняли путешественников в излишних тратах, другие соглашались и жаловались на рост цен на билеты, проживание и питание. Корреспондент Калининград.Ru изучил стоимость отдыха в регионе в последний месяц лета. За пределами расчётов остались кафе и рестораны — как известно, вкусы и аппетиты у всех разные.
Сколько стоят туры
Средняя стоимость пакетного тура в Калининград в августе составляет около 90 тысяч рублей. За эту сумму предлагают перелёт на двоих в экономклассе и недельное проживание в трёхзвёздочных отелях или хостелах. Самый доступный тур с подобными условиями можно найти за 70 тысяч рублей.
Наиболее дорогие варианты включают недельное проживание в Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном и на Куршской косе. За сумму от 230 до 420 тысяч рублей туроператоры предлагают размещение в отелях 4−5 звёзд, завтраки и перелёт в экономклассе.
Туры с программой в Калининград без перелёта стоят от 58 тысяч рублей. В пакет входят ежедневные обзорные экскурсии, а также недельное проживание в одном из отелей города.
Самостоятельный отдых
Самостоятельное путешествие в последний месяц лета в регион обойдётся примерно в 175 тысяч рублей. Стоимость авиаперелёта на двоих из Москвы в Калининград составит около 45 тысяч рублей. Иногда авиакомпании выкладывают в продажу более дешёвые билеты за несколько дней до поездки. В поездах на ближайшие даты уже нет мест
В популярных курортных отелях Калининграда и области номера забронированы до середины сентября. Средняя стоимость проживания в свободных гостиницах — около 130 тысяч рублей за семь ночей, максимальная — 439. Путешественники также могут снять номер в хостеле за 19−25 тысяч рублей.
Неделя в гостинице на побережье стоит от 55 до 603 тысяч рублей. Наиболее дорогой вариант — 86 тысяч рублей — предлагают за ночь в пятизвёздочном отеле в Светлогорске. Аренда квартиры в Калининграде обойдётся примерно в две-четыре тысячи рублей за сутки, а на побережье — в два раза дороже.