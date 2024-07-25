Тысячи туристов устроили столпотворение на пляже в Анапе

В интернете появилось видео, снятого местным блогером Юрием Озаровским. Он запечатлел обстановку на пляже Высокий Берег в Анапе, который имеет огромную популярность.



На кадрах видно, что вся береговая линия заполнена отдыхающими, и даже в море места практически нет. Численность любителей пляжного отдыха просто поражает, и, чтобы найти себе место на пляже, нужно приложить значительные усилия.