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Тысячи туристов устроили столпотворение на пляже в Анапе

Сезон отпусков в самом разгаре и в Краснодарский край устремились миллионы туристов со всей России, что вызвало переполненность некоторых популярных курортов.


Особенно востребованы направления Анапа и Сочи, которые занимают лидирующие позиции по числу проданных путевок в этом году. Однако, как оказалось, из-за такого ажиотажа не всем отдыхающим хватает места под солнцем.

В интернете появилось видео, снятого местным блогером Юрием Озаровским. Он запечатлел обстановку на пляже Высокий Берег в Анапе, который имеет огромную популярность.

На кадрах видно, что вся береговая линия заполнена отдыхающими, и даже в море места практически нет. Численность любителей пляжного отдыха просто поражает, и, чтобы найти себе место на пляже, нужно приложить значительные усилия.

туризм и отдых