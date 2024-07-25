Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на ПК может снизиться до 70%

«Медиаконтент имеет сезонные пики потребления. В России такой пик традиционно приходится на новогодние каникулы, когда холодно и большинство людей предпочитают проводить досуг дома. Исходя из этого, медиасервисы закладывают в свою инфраструктуру, в т.ч. CDN, резерв мощностей, которые позволяют отрабатывать пиковые моменты нагрузки в штатном режиме. Я не знаю наверняка, но могу предположить, что инфраструктура YouTube также построена с существенным запасом», — сказал «Газете.Ru» генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» ???(в нее входят ivi, Okko, Start и другие популярные видеосервисы, — «Газета.Ru»)??? Алексей Бырдин.