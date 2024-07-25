В Воронеже подготовили около 40 мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск

В Воронеже ко Дню Воздушно-десантных войск (ВДВ) подготовили 38 мероприятий. События пройдут в двух форматах: онлайн и офлайн. В 7:00 пятницы, 2 августа, в храме Пророка Илии (улица Севастьяновский Съезд, 26) пройдет поминальное богослужение. В 8:00 по Кольцовскому скверу, проспекту Революции и площади Победы пройдет праздничное шествие ветеранов ВДВ. В 8:30 состоятся церемонии возложения памятных венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы, памятнику «Воинам интернационалистам» на Московском проспекте, памятному знаку «Воронеж — родина ВДВ» и памятнику Василию Маргелову в парке Победы на улице Генерала Лизюкова. С 11:00 до 13:00 в парке Победы состоится праздничный концерт. План мероприятий опубликовали на сайте городской администрации.