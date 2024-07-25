Росприроднадзор объяснил резкое «позеленение» Финского залива на фоне жары

«Теплая погода, установившаяся в Петербурге и Ленинградской области, спровоцировала резкий рост и отмирание сине-зеленых водорослей в водных объектах, так как температурный режим выступает фактором, определяющим последовательность смены видов и их доминирование», — пояснили в ведомстве.
На необычный цвет волн первыми обратили внимание отдыхающие на берегу залива в Репино. Их удивили вязкая консистенция и яркий светло-зеленый оттенок воды. Это явление представляет собой скопление колониальной водоросли Microcystis aeruginosa Ktzing, которая находится на разных стадиях разложения. При ее отмирании вода приобретает зеленоватый цвет и гнилостный запах.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор признал пригодным для купания лишь один пляж в Петербурге.