Росприроднадзор объяснил резкое «позеленение» Финского залива на фоне жары

На необычный цвет волн первыми обратили внимание отдыхающие на берегу залива в Репино. Их удивили вязкая консистенция и яркий светло-зеленый оттенок воды. Это явление представляет собой скопление колониальной водоросли Microcystis aeruginosa Ktzing, которая находится на разных стадиях разложения. При ее отмирании вода приобретает зеленоватый цвет и гнилостный запах.