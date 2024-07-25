В Татарстанской митрополии образована Набережно-Челнинская епархия

«Преосвященным Набережно-Челнинским и Елабужским постановлено быть игумену Гавриилу (Мельникову), клирику Липецкой епархии. Место наречения и хиротонии игумена Гавриила (Мельникова) во епископа по возведении его в сан архимандрита оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — говорится в сообщении.