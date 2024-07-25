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В Самарской области семьи могут получить 100 кубометров древесины

Самарцам рассказали, как получить древесину.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области каждая семья или одиноко проживающие горожане могут рассчитывать на выдачу древесины. Подобная возможность доступна один раз в 20 лет, сообщают в Самарском лесничестве.

— По закону Самарской области от 07.11.2007 г. № 131-ГД предусмотрено выделение древесины гражданину РФ на строительство дома в количестве не более 100 кубометров один раз в 20 лет, — отметили в ведомстве.

Кроме того, самарцы, лишившиеся жилья из-за пожара, могут получить подобную выдачу леса вне очереди. Чтобы получить древесину, гражданам необходимо подать необходимые документы. Специалист определит территорию, на которой самарцы самостоятельно спилят деревья. Транспортировку также организовывают местные жители. Заготовленная древесина не подлежит перепродаже.

строительство