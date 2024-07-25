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С 11 августа грузовикам запретят въезд на Темерницкий мост в Ростове

Ограничения будут действовать в часы пик.

Источник: Аргументы и факты

Начиная с 11 августа транзитному грузовому транспорту запретят въезжать на Темерницкий мост, который ведёт на проспект Сивера в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в департаменте дорог и организации дорожного Ограничения будут действовать в часы пик, с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. Решение было принято в рамках создания так называемого грузового каркаса. Предполагается, что это позволит убрать в часы пик с дорог крупные машины.

Ранее большегрузам уже ограничили движение по улицам Кумженской, Беляева, Орбитальной, Днепропетровской, Каскадной, Таганрогской, Шолохова, 40-летия Победы, а также по Малому Зеленому Кольцу и Щепкинскому шоссе. Для того, чтобы не было нарушителей, установили камеры.