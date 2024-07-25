Долгострой на улице Июльских дней начали сносить в Нижнем Новгороде

Недостроенный дом на улице Июльских дней начали сносить в Нижнем Новгороде. Видеоролик с места сноса опубликовали в телеграм-канале «Нижний № 1».
Напомним, ранее стало известно о том, что нижегородский инвестор завершит строительство долгостроя на улице Июльских дней. В качестве компенсации затрат на строительство инвестор получит земельный участок в районе домов № 1−91 на улице Малоэтажной в Автозаводском районе.
Судя по опубликованному видео, на месте сноса работает тяжелая техника. Добавим, что в прошлом году бетонное покрытие в долгострое рухнуло на двоих мужчин, один из них погиб.