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Долгострой на улице Июльских дней начали сносить в Нижнем Новгороде

На месте сноса работает тяжелая техника.

Источник: Комсомольская правда

Недостроенный дом на улице Июльских дней начали сносить в Нижнем Новгороде. Видеоролик с места сноса опубликовали в телеграм-канале «Нижний № 1».

Напомним, ранее стало известно о том, что нижегородский инвестор завершит строительство долгостроя на улице Июльских дней. В качестве компенсации затрат на строительство инвестор получит земельный участок в районе домов № 1−91 на улице Малоэтажной в Автозаводском районе.

Судя по опубликованному видео, на месте сноса работает тяжелая техника. Добавим, что в прошлом году бетонное покрытие в долгострое рухнуло на двоих мужчин, один из них погиб.

строительство