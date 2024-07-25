Британо-американская операция по бомбардировке Гамбурга началась 81 год назад

Вражеская истребительная авиация и зенитная артиллерия, тем не менее, принуждала в основном работать по ночам, когда вычислить координаты строя бомбардировщиков можно было, в основном, лишь с помощью радаров. Наконец, эффект от бомбардировки зачастую был не столь опустошителен, как хотелось бы атакующим, в том числе потому, что обычные в наши дни 500- и 1000-килограммовые бомбы применялись в ту эпоху сравнительно редко. После серии плохо организованных налетов, в ходе которой Королевские ВВС выяснили все эти проблемы, они решили подойти к вопросу основательно, объединив несколько удачных технических и тактических решений в единый комплекс.