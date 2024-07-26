В Калининградскую область из Узбекистана вместе с персиками приехала восточная плодожорка

При проверке партии персиков, прибывшей в Калининградскую область из Узбекистана, специалисты Россельхознадзора обнаружили на фруктах восточную плодожорку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 25 июля.
Заражёнными оказались 2 650 кг косточковых.
«В целях недопущения возможного распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации партия персиков не допущена к ввозу (отправлена на обеззараживание)», — пояснили в Россельхознадзоре.
Восточная плодожорка — опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая персиков, груш, айвы.
19 июля в Калининградскую область не пустили более 8 тонн турецких абрикосов, заражённых трипсом.