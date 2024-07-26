Роспатент станет направлять товарные знаки на экспертизу

Товарные знаки в России регистрируются, в среднем, около 4 месяцев, это в четыре раза ниже установленного регламентом срока, который не должен превышать 18 месяцев. Если заключение МСР поступит до момента регистрации, то Роспатент будет учитывать его при проведении своей собственной экспертизы. После регистрации товарного знака заключение совета учитываться уже не будет, следует из документа. В том случае, если Межрелигиозный совет России даст отрицательное заключение, то Роспатент в течение пяти рабочих дней направит его копию заявителю.