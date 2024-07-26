Образа выражение: Николас Кейдж — психопат и корейский ответ «Головоломке»

Корейский ответ нашумевшей «Головоломке», но уже со взрослой героиней. Юми — обычная офисная сотрудница, в которой себя могут узнать многие. Девушка вдруг задается вопросом, на своем ли она месте, а еще она переживает из-за грядущего конкурса писателей. Вдобавок у нее закрутился роман с коллегой по работе. В этот момент в голове озабоченной всем этим Юми десятки клеток, отвечающих за любовь, тревожность, память, гордость, рацио и многое другое, пытаются ужиться друг с другом и сделать всё, чтобы их хозяйка была счастлива.