«В современном кино нет возможности долго разминаться»

— Да, потому что увлекся КВН, да и вообще как-то не так я представлял свое место в жизни. В Бауманке очень сильная фундаментальная школа. Мне были интересны математика, сопромат, физика. В этом есть какая-то философия, структура всего. А специальностью ты начинаешь заниматься на четвертом курсе. Моя специальность — автомобилестроение. А после третьего курса мы поехали на практику на «АвтоВАЗ». Были мы в Тольятти три недели. И чем больше я понимал, в чем суть профессии, тем больше разочаровывался. Понимал, что после окончания института могу пойти или в офис, или на завод. На практике я убедился, что машиностроение — не мое. Хотя АвтоВАЗ — гигант. Тогда там было 130 тыс. работников! Это город в городе. На меня он произвел сильное впечатление.