Диана Арбенина с «Ночными снайперами», День ВМФ и две домашние игры ФК «Зенит»

Уже в эту пятницу, 26 июля, Amadeus Concerts приглашает всех любителей классики в арт-пространство «Никольские ряды» на опен-эйр концерт «Вивальди под небом». Музыка Антонио Вивальди исключительно яркая и стремительная, что делает ее понятной современному слушателю, но при этом требующая виртуозной техники от музыкантов. В программе вечера — всеми любимые «Времена года» и не только. Помимо струнного ансамбля, в программе также будут представлены вокальные сочинения великого итальянца, а некоторые номера прозвучат по-новому вместе с флейтой.
На сцену выйдут ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта полтора часа с одним антрактом.
Также 26 июля в Петербурге начинается фестиваль современного танца от независимых перформеров студии «Сдвиг», который пройдет на разных площадках города — от территории бывшего завода Степана Разина до «Севкабель Порта». Стартует фестиваль с площадки «Упсала-Цирк», где состоится премьера перформанса «И мир бы стал лучшим местом» от танцевальной компании «Земные радости». Посетить фестиваль можно будет по выходным до 11 августа, всего в программе предусмотрено 12 танцевальных номеров.
27 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село» состоится закрытие Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем». В этот вечер здесь дадут знаменитую «Пиковую даму» — вторую по популярности после «Евгения Онегина» оперу Петра Чайковского.
Исполнители: оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная cимфония» (дирижер — Фабио Мастранджело, режиссер-постановщик — Илья Архипов, балетмейстер — Никита Борис). Хор Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина (главный хормейстер — Лев Дунаев).
В «Летнем театре» на рукотворном острове Новая Голландия 28 июля независимый театральный проект а39 представит сибирский нуар Олега Глушкова «Ледяная синева» — абсурдистский музыкальный детектив с корнями в русском шансоне.
В День военно-морского флота 28 июля в акватории Невы состоится Главный Военно-морской парад, в котором примут участие более 20 кораблей, в том числе малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль «Сочи» и парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и «Седов». Продолжить празднование можно на концерте ко Дню ВМФ, который пройдет на Дворцовой площади и продолжится до позднего вечера. Хедлайнером праздника будет группа «Чичерина», также выступят коллективы «Джанго» и «Декабрь». Завершить день стоит вблизи Петропавловской крепости, где в 22:30 гостей и жителей Петербурга порадуют традиционным праздничным салютом.
В понедельник, 29 июля, на фестивале Roof Fest в пространстве Roof Place на Кожевенной линии выступит одна из главных групп русскоязычного рока последних тридцати лет — «Ночные снайперы» под предводительством недавно отметившей свой юбилей Дианы Арбениной. Организаторы обещают зрителям как старые, проверенные временем, так и новые хиты. Ее композиции — это всегда пламенная любовь и непременный драйв.
В Петербурге 29 июля продолжится летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо» в Эрмитаже. В этот день у гостей и жителей города есть возможность услышать чувственную игру итальянского пианиста Марко Оттавиани.
Также на этой неделе можно будет посетить две игры ФК «Зенит». Свой первый домашний матч команда проведет 30 июля в рамках Кубка России. Соперником выступит воронежский «Факел». Поход на данный матч не потребует от вас наличия Fan ID. В субботу 3 августа уже в рамках чемпионата России петербуржцы встретятся на «Газпром Арене» с ФК «Ростов». Регламент этого соревнования требует наличие Fan ID для болельщиков, желающих попасть на стадион.
31 июля очередным гостем фестиваля Roof Fest станет певица Линда. В 1990-е эта исполнительница буквально перевернула российскую сцену, предложив слушателям совершенно другой взгляд на популярную музыку: более хаотичный, впитывающий влияние этники и электроники и местами перетекающий буквально в мантры. Добавим к этому провокационный имидж и вызывающие тексты — и получим успешную стратегию для продвижения, которая пришлась по душе сотням тысяч поклонников. «Музыка Линды — это поиск точки пересечения нашего мирского и совсем внеземных духовных материй. А концерты певицы — лучшая возможность найти эту точку непосредственно в моменте», — отмечают организаторы.
В последний день второго летнего месяца можно отправиться на выставку «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в центральный выставочный зал «Манеж». Там представлено более 400 работ (живописных, скульптурных, фотографических и других), которые знакомят посетителей с феноменом петербургского неофициального искусства, выраженного в коллекции «Товарищества “Свободная культура”. Вы увидите работы Рихарда Васми, Геннадия Устюгова, Тимура Новикова и многих других. Оформление выставки построено на образе “Ковчега XXI века”, придуманного художниками Юлием Рыбаковым и Сергеем Ковальским.
Провести первый августовский вечер можно на актерском воркшопе Вячеслава Коробицина «Управление своей энергетикой» 1 августа, а после там же насладиться просмотром картины «Воздушный извозчик» Герберта Раппапорта. Все эти события проходят на Основной сцене пространства Art Space & Co в рамках бесплатного киномарафона лучших картин под открытым небом к 110-летию «Ленфильма».
Если хотите поднять себе настроение, то отправляйтесь 1 августа на женский стендап с лучшими девушками — комиками Петербурга. Мероприятие состоится в заведении «Сплетни» by Anna Asti.
2 августа театр-фестиваль «Балтийский дом» открывает свой 88-й театральный сезон недавней премьерой «И никаких но!..» — легким комедийным детективом с французским шармом, созданным режиссером Александром Исаковым к юбилею заслуженной артистки Санкт-Петербурга Натальи Парашкиной.
«Если за расследование берется женщина, даже не сомневайтесь — она найдет и улики, и виновного. В конторе мэтра Роше чрезвычайное происшествие: секретарша Алиса Постик, позднее всех уходящая с работы, видит своего шефа падающим замертво с ножом в спине. От ужаса она сама падает в обморок, но перед этим все-таки успевает вызвать полицию. К приходу полицейского тело мэтра Роше таинственным образом исчезает, а затем в конторе появляется и он сам — целый и невредимый. Сослуживцы говорят, что Алисе все показалось, но она не отчаивается и готова доказать, что видела все в реальности», — анонс звучит, как минимум захватывающе. Спектакль поставлен по пьесе Робера Тома «Попугаиха и цыпленок».
Также 2 августа в пространстве «Никольские ряды» пройдет концерт классической музыки под названием «Чайковский под небом». Ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии исполнят сказочные номера из «Щелкунчика» и «Детского альбома», а также романсы и сольные фортепианные шедевры Петра Чайковского.
Увидеть географическое исследование девяти современных фотографов можно 3 августа на новой выставке в «Росфото». Как отмечают организаторы, экспозиция демонстрирует явление «Проектной фотографии», которое было популярным в России в начале 2000-х. Авторы обращают внимание на социальную и культурную повестку, которая может меняться в процессе, ведь некоторые циклы создаются фотографами более пяти лет.
Также 3 августа начинается пятый сезон первого в России и единственного в Европе Драйв Шоу на автодроме «Игора Драйв». Зрителям покажут постановку «Круто ты попал…», созданную при поддержке артистов пространства «Ленинград центр». Организаторы отмечают, что формат drive-in позволяет раздвинуть границы сцены, создавая новую театральную реальность.
В следующее воскресенье, 4 августа, в рамках фестиваля Roof Place свой опен-эйр концерт даст группа IOWA — яркие представители новой волны поп-музыки. Коллектив собрался в 2008 году Могилеве, спустя два года музыканты перебрались в Петербург, а еще через два клип на песню «Мама» перевалил за миллион просмотров на YouTube, и их благосклонно приняли на фестивале «Новая волна». В родной Белоруссии Министерство культуры выписало им премию «Открытие года», а в 2013 IOWA попала на российское телевидение — группу запомнили зрители шоу «Давай поженимся» и «Большие танцы». После этого песни IOWA зазвучали в саундтреках сериалов «Физрук», «Сладкая жизнь» и «Кухня». В 2014 году увидел свет первый альбом Export — тот самый, где была прозвучала моментально ставшая народной присказка «Это не шутки, мы встретились в маршрутке». На этой самой маршрутке под номером «один» IOWA докатились до номинаций на премии Муз-ТВ, Ru.TV, «Песни года» и «Золотого граммофона».