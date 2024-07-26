Диана Арбенина с «Ночными снайперами», День ВМФ и две домашние игры ФК «Зенит»

«Если за расследование берется женщина, даже не сомневайтесь — она найдет и улики, и виновного. В конторе мэтра Роше чрезвычайное происшествие: секретарша Алиса Постик, позднее всех уходящая с работы, видит своего шефа падающим замертво с ножом в спине. От ужаса она сама падает в обморок, но перед этим все-таки успевает вызвать полицию. К приходу полицейского тело мэтра Роше таинственным образом исчезает, а затем в конторе появляется и он сам — целый и невредимый. Сослуживцы говорят, что Алисе все показалось, но она не отчаивается и готова доказать, что видела все в реальности», — анонс звучит, как минимум захватывающе. Спектакль поставлен по пьесе Робера Тома «Попугаиха и цыпленок».