Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля, когда узнают про раннюю осень

Православная церковь 26 июля вспоминает архангела Гавриила. В народе празднуют день Гаврилы Летнего, или Гаврилов день. Согласно приметам, в указанный день архангел ходит по хлебным полям.
Что нельзя делать 26 июля
Под запретом ссоры и скандалы. Кроме того, на 26 июля не следует планировать поход в баню. Не рекомендуется рассказывать подробности личной жизни. Предки верили, что это может привести как к разладу с близкими людьми, так и со второй половинкой.
Что можно делать 26 июля
По традиции, 26 июля было принято ходить в лес за подберезовиками. Считалось, что нужно ориентироваться на рожь. Так, если она вызрела, то грибы точно есть. Также день подходит для того, чтобы оказать помощь нуждающимся.
Согласно приметам, на раннюю осень указывают грачи, которые собираются в стаи. Сильный ливень предупреждает про неурожай. Жаркий день предвещает теплую осень.