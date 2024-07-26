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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 июля 2024

Грозу обещает погода в Иркутске 26 июля 2024.

Источник: Комсомольская правда

Дождь все никак не уходит из областного центра. Погода в Иркутске 26 июля 2024 в очередной раз подарит жителям столицы региона осадки и высокие дневные температуры. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 26 июля 2024

— Днем ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется до +23…+25, — поделились в метеобюро.

В северных районах Приангарья воздух прогреется еще сильнее — до +35. В остальных частях региона стоит приготовиться к дождям и грозам. Столбик термометра поднимется до +25…+30.

Ветер будет преобладать северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с. При этом порывы могут достигать 14 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 26 июля 2024 и области.