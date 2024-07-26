Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 июля 2024

Дождь все никак не уходит из областного центра. Погода в Иркутске 26 июля 2024 в очередной раз подарит жителям столицы региона осадки и высокие дневные температуры. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Днем ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется до +23…+25, — поделились в метеобюро.
В северных районах Приангарья воздух прогреется еще сильнее — до +35. В остальных частях региона стоит приготовиться к дождям и грозам. Столбик термометра поднимется до +25…+30.
Ветер будет преобладать северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с. При этом порывы могут достигать 14 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 26 июля 2024 и области.