В Новосибирске 700 домов остались без газа после замены столбов для электричества

После проверки прокурор внес представление руководителю организации, после рассмотрения которого четырех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за «повреждение газопровода, совершенное по неосторожности» оштрафовали директора. Лишь после этого в домах новосибирцев снова появился газ.