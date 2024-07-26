В Новосибирске 700 домов остались без газа после замены столбов для электричества

В Первомайском районе Новосибирска 700 частных жилых домов в один момент остались без газа. Он пропал после замены опор линии электропередачи.
«Чтобы установить новые опоры, сотрудники ООО “Энергостройспектр” бурили землю с помощью спецмашины. Во время этих работ повредили подземный газопровод. Из-за этого подачу газа приостановили», — сообщили в областной прокуратуре.
После проверки прокурор внес представление руководителю организации, после рассмотрения которого четырех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за «повреждение газопровода, совершенное по неосторожности» оштрафовали директора. Лишь после этого в домах новосибирцев снова появился газ.