Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске 700 домов остались без газа после замены столбов для электричества

Восстановили газоснабжение сотрудники прокуратуры.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Первомайском районе Новосибирска 700 частных жилых домов в один момент остались без газа. Он пропал после замены опор линии электропередачи.

«Чтобы установить новые опоры, сотрудники ООО “Энергостройспектр” бурили землю с помощью спецмашины. Во время этих работ повредили подземный газопровод. Из-за этого подачу газа приостановили», — сообщили в областной прокуратуре.

После проверки прокурор внес представление руководителю организации, после рассмотрения которого четырех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за «повреждение газопровода, совершенное по неосторожности» оштрафовали директора. Лишь после этого в домах новосибирцев снова появился газ.