В Минусинске закрыли кафе после отравления посетителей шаурмой

Суд принял решение остановить на три месяца работу одного из кафе в Минусинске Красноярского края, где зафиксированы нарушения санитарного законодательства.
Проверка в заведении общепита началась после обращения за медицинской помощью восьми горожан, употреблявших в пищу купленную здесь шаурму. «Поступили экстренные извещения о регистрации случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди посетителей кафе на улице Абаканской», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства в ходе санитарно-эпидемиологического расследования взяли пробы продуктов, смывы с оборудования, обследовали персонал и выявили множество нарушений. В частности, в кафе отсутствовали сопроводительные документы, которые бы свидетельствовали о качестве и безопасности мяса и колбасы. Такая продукция (более трех с половиной центнеров) изъята.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность кафе на 90 суток. Расследование продолжается.