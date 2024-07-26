В Минусинске закрыли кафе после отравления посетителей шаурмой

Сотрудники ведомства в ходе санитарно-эпидемиологического расследования взяли пробы продуктов, смывы с оборудования, обследовали персонал и выявили множество нарушений. В частности, в кафе отсутствовали сопроводительные документы, которые бы свидетельствовали о качестве и безопасности мяса и колбасы. Такая продукция (более трех с половиной центнеров) изъята.