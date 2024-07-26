Зарядки, плавание и йога: «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Лето в крае продолжает быть спортивным вместе с проектом «Доступный спорт». Тренировки, соревнования и фестивали организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, 27 июля в Хабаровске состоится бесплатное занятие по йоге (0+). Полноценный групповой сеанс под руководством сертифицированного преподавателя пройдет на набережной в районе арены «Ерофей». С собой необходимо взять коврик. Начало в 08:00.
В Комсомольске-на-Амуре продолжаются «Чемпионские зарядки» (0+). 27 июля в 10:00 ждут всех желающих любого возраста и уровня подготовки. Занятие пройдет на территории ФОКа на ул. Вокзальной 85/1.
Также 27 июля в Хабаровске состоится Zumba субботник (0+). Тренировку проведет Карина Чумакова. В 18:00 всех желающих ждут на городских прудах, возле фонтана «одуванчик».
Соревнования по плаванию на открытой воде «НЕВЕЛЬСКОЙ 2024» (0+) пройдут 27 июля. Предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке. Участие для детей с 10 до 17 лет бесплатное. Заплывы пройдут в Переяславке, на базе отдыха «Бриз», оз. Драга. Регистрация на месте пройдет с 10:00 до 10:45. А первый старт в 11:30.
28 июля в краевой столице состоится утренняя зарядка (0+). В 10:00 все желающие смогут укрепить свое здоровье. Тренировка пройдет на парковке ФОКа по ул. Шатова, 2/1.
Также хабаровчан приглашают принять участие в турнире по парковому волейболу (0+). Участвуют смешанные команды. Необходима регистрация по телефону 89145442010. Игры пройдут на волейбольной площадке территории арены «Ерофей» 27 и 28 июля.
Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. В Хабаровском крае этот показатель должен составить 75%.