Зарядки, плавание и йога: «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

Соревнования по плаванию на открытой воде «НЕВЕЛЬСКОЙ 2024» (0+) пройдут 27 июля. Предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке. Участие для детей с 10 до 17 лет бесплатное. Заплывы пройдут в Переяславке, на базе отдыха «Бриз», оз. Драга. Регистрация на месте пройдет с 10:00 до 10:45. А первый старт в 11:30.