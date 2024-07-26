День военно-морского флота в России: история и традиции праздника

3. Крейсер «Варяг» (а вот этот уже тот, кому посвящена песня) был затоплен в ходе русско-японской войны 1904 года. Но его история на этом не закончилась. В 1905 году японцы его подняли, отремонтировали и поставили в строй своего флота под названием «Соя». В 1916 году российское правительство выкупило корабль и «Соя» снова стал «Варягом». А дальше судьба его была печальна. Крейсер отправили на ремонт в Великобританию, тут грянула революция, британцы отказались возвращать корабль России и продали Германии. Во время пути недалеко от Шотландии крейсер сел на мель (по другим данным попал в шторм и затонул), был частично разобран и затоплен. Так и закончилась вторая жизнь «Варяга».