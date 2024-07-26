Разработки ученых Иркутской области планируют взять в новые нацпроекты

— Каждый год с губернатором проводим совместную работу, чтобы посмотреть, кому необходимо помочь, какая динамика в развитии. Министерство науки и высшего образования РФ будет способствовать развитию научно-образовательного потенциала региона, — сказал Валерий Фальков.