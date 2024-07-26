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Разработки ученых Иркутской области планируют взять в новые нацпроекты

Министр науки и образования РФ отметил научный потенциал региона.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования и науки России Валерий Фальков вместе с главой Иркутской области Игорем Кобзевым осмотрел высшие научные учебные заведения. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу правительства по словам министра у Приангарья есть все шансы доказать исследовательский потенциал.

— Каждый год с губернатором проводим совместную работу, чтобы посмотреть, кому необходимо помочь, какая динамика в развитии. Министерство науки и высшего образования РФ будет способствовать развитию научно-образовательного потенциала региона, — сказал Валерий Фальков.

За время визита министр успел ознакомиться с плодом работ молодежных лабораторий. Они предлагали несколько инновационных вариантов по переработке отходов лесопиления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе из-за паводков ввели режим ЧС. Поставленными остаются два населенных пункта. А на двух участках размыло дорогу.