Город обесточен: сотни жителей Владивостока остались без света

Без электричества пока жилой фонд в Ленинском районе. Сообщалось, что в одном из них в лифте застрял человек: к счастью, его быстро вызволили из кабины. Кроме того, из-за отсутствия коммунальной услуги не работают светофоры по следующим адресам: Всеволода Сибирцева -Ломоносова; Шилкинская, 21; Университетский проспект, остановка «Мини-ТЭЦ Центральная». На улице Пихтовая, остановка «Детский парк» светофор временно мигает желтым. Причины сбоя работы на этом участке выясняются.