Город обесточен: сотни жителей Владивостока остались без света

Во Владивостоке временно отключили электроэнергию, без света остались около 200 жилых домов. Также по некоторым адресам обесточены светофоры, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Без электричества пока жилой фонд в Ленинском районе. Сообщалось, что в одном из них в лифте застрял человек: к счастью, его быстро вызволили из кабины. Кроме того, из-за отсутствия коммунальной услуги не работают светофоры по следующим адресам: Всеволода Сибирцева -Ломоносова; Шилкинская, 21; Университетский проспект, остановка «Мини-ТЭЦ Центральная». На улице Пихтовая, остановка «Детский парк» светофор временно мигает желтым. Причины сбоя работы на этом участке выясняются.
На улице 50 лет ВЛКСМ, 32 и 50 лет ВЛКСМ, 22с2 также объяснят причины отключения, с массовым отсутствием света это не связано. Специалисты уже занимаются решением проблемы. Некоторым домам вернули коммунальную услугу.