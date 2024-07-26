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Город обесточен: сотни жителей Владивостока остались без света

Во Владивостоке отключили электричество, светофоры не работают.

Во Владивостоке временно отключили электроэнергию, без света остались около 200 жилых домов. Также по некоторым адресам обесточены светофоры, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Без электричества пока жилой фонд в Ленинском районе. Сообщалось, что в одном из них в лифте застрял человек: к счастью, его быстро вызволили из кабины. Кроме того, из-за отсутствия коммунальной услуги не работают светофоры по следующим адресам: Всеволода Сибирцева -Ломоносова; Шилкинская, 21; Университетский проспект, остановка «Мини-ТЭЦ Центральная». На улице Пихтовая, остановка «Детский парк» светофор временно мигает желтым. Причины сбоя работы на этом участке выясняются.

На улице 50 лет ВЛКСМ, 32 и 50 лет ВЛКСМ, 22с2 также объяснят причины отключения, с массовым отсутствием света это не связано. Специалисты уже занимаются решением проблемы. Некоторым домам вернули коммунальную услугу.

ЖКХ