Часть Хабаровска останется без холодной воды

Жители посёлка Горького и микрорайона ДОС (Большой аэродром) в Хабаровске 31 июля этого года на сутки останутся без холодной воды. Об этом предупредили в городском водоканале. Людей просят заблаговременно сделать необходимый запас жидкости для питья и хозяйственных нужд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сотрудники предприятия запланировали на 31 июля провести ремонт водопроводных сетей. Поэтому в следующую среду с полуночи до полуночи не будет холодного водоснабжения в указанных выше микрорайонах.
На случай, если кто-то забудет запастись водой, будет организован её подвоз автоцистернами. График их работы можно будет узнать в своих управляющих компаниях или ТСЖ. Справочную информацию можно также по телефону