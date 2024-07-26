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Часть Хабаровска останется без холодной воды

Жителей двух микрорайонов просят заблаговременно сделать суточный запас.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители посёлка Горького и микрорайона ДОС (Большой аэродром) в Хабаровске 31 июля этого года на сутки останутся без холодной воды. Об этом предупредили в городском водоканале. Людей просят заблаговременно сделать необходимый запас жидкости для питья и хозяйственных нужд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудники предприятия запланировали на 31 июля провести ремонт водопроводных сетей. Поэтому в следующую среду с полуночи до полуночи не будет холодного водоснабжения в указанных выше микрорайонах.

На случай, если кто-то забудет запастись водой, будет организован её подвоз автоцистернами. График их работы можно будет узнать в своих управляющих компаниях или ТСЖ. Справочную информацию можно также по телефону +7 (4212) 70−47−30.

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