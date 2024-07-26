Прокуратура контролирует подключение жителей Иркутского района к электросетям

Прокуратура Приангарья следит за предоставлением жителям Иркутского района электроснабжения. Энергетики приступили к работам по усилению сетей, во избежание перебоев и увеличения мощности.
— Вмешательство способствовало исполнению сетевой организацией свыше 1,5 тысяч договоров о техприсоединении, дополнительно профинансированы расходы в сумме двух млрд рублей, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
По заведенным, правоохранителями против должностных лиц сетевых и обслуживающих организаций, административным делам — они были привлечены к ответственности. Работники должны будут оплатить штрафы на сумму более пяти миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что также был принят определенный ряд мер для предотвращения незаконной добычи криптовалюты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у прибывшего в столицу Приангарья иностранца изъяли 70 килограммов техники для майнинга. Теперь туристу из Китая предстоит оплатить немалый штраф.