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Прокуратура контролирует подключение жителей Иркутского района к электросетям

Энергетики выполняют работы по усилению сетей, чтобы избежать перебоев.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Приангарья следит за предоставлением жителям Иркутского района электроснабжения. Энергетики приступили к работам по усилению сетей, во избежание перебоев и увеличения мощности.

— Вмешательство способствовало исполнению сетевой организацией свыше 1,5 тысяч договоров о техприсоединении, дополнительно профинансированы расходы в сумме двух млрд рублей, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По заведенным, правоохранителями против должностных лиц сетевых и обслуживающих организаций, административным делам — они были привлечены к ответственности. Работники должны будут оплатить штрафы на сумму более пяти миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что также был принят определенный ряд мер для предотвращения незаконной добычи криптовалюты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что у прибывшего в столицу Приангарья иностранца изъяли 70 килограммов техники для майнинга. Теперь туристу из Китая предстоит оплатить немалый штраф.