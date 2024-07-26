Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирскую Обь назвали одной из самых чистых рек

Глава Федерации рыболовного спорта Ольга Чернавина опровергла информацию о том, что река Обь одна из самых загрязненных в России.

По словам Ольги, низкий результат качества воды река получает из-за методики проведенных исследований. Показатели за чертой города и в городе сильно разнятся по разным факторам, и это влияет на средний показатель — именно по нему судят о чистоте воды.

«Если проводить правильно исследования, их нужно делать по 75 показателям, проводить по нескольким точкам. Если мы берем перед Новосибирском, Новосибирское водохранилище, то там не просто какие-то превышения — их нет», — сообщает издание РБК Новосибирск, ссылаясь на слова главы федерации спорта.

Сравнивая с водой от Алтая до Томской области, наша река одна из самых чистых. Так утверждает Ольга Чернавина.

Напомним, что министерство природных ресурсов разрабатывает проект по очистке Оби и ее притоков. Программу подготовят за 2024−2025 год, а на следующий — запустят в реализацию.

экология