Новосибирскую Обь назвали одной из самых чистых рек

«Если проводить правильно исследования, их нужно делать по 75 показателям, проводить по нескольким точкам. Если мы берем перед Новосибирском, Новосибирское водохранилище, то там не просто какие-то превышения — их нет», — сообщает издание РБК Новосибирск, ссылаясь на слова главы федерации спорта.