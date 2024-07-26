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На последних выходных июля в Красноярске ожидается жара до +31 градуса

Жителей города ждёт жаркая и пасмурная погода, но без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°

В Красноярске на последних выходных июля, 27-го и 28 числа, ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

В субботу, 27 июля, температура в городе днём составит до +31 градуса, ночью ожидается до +18 градусов. Прогнозируется переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный до 3−5 метров в секунду.

В воскресенье, 28 июля, жителей города ожидает до +30 градусов в дневное время, ночью температура понизится до +19 градусов. Погода будет пасмурная, но без осадков. Ветер северный до 1−3 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали предварительный прогноз погоды на август. По данным Среднесибирского УГМС, последний месяц лета в Красноярске будет прохладным и пасмурным.