Разработан проект онкологического центра в Талдыкоргане

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в область Жетісу поручил укреплять материально-техническую базу онкологического диспансера. В июне текущего года между акиматом области, министерством здравоохранения и компанией-инвестором «Kazakhmys Holding» был подписан меморандум о строительстве центра в Талдыкоргане.