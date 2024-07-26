Разработан проект онкологического центра в Талдыкоргане. Большой социальный проект стоимостью 10 млрд тенге реализует компания «Kazakhmys Holding», сообщает пресс-служба акима области Жетісу.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в область Жетісу поручил укреплять материально-техническую базу онкологического диспансера. В июне текущего года между акиматом области, министерством здравоохранения и компанией-инвестором «Kazakhmys Holding» был подписан меморандум о строительстве центра в Талдыкоргане.
«На основании договоренности инвестор построит здание центра на свои средства, Министерство здравоохранения обеспечит современной материально-технической базой, а акимат области проведет инженерно-коммуникационные сети и частично поможет в закупе оборудования», — пояснили в акимате.
В лечении будут применяться линейный ускоритель, интервенционная хирургия с использованием методов лечения химиотерапии, отметил руководитель управления здравоохранения области Жетісу Арман Джансенгиров.
В новом центре будут работать отделения радиологии, химиотерапии, маммогинекологии, также планируется открытие отделений гематологии, реабилитации, клинической фармакологии.