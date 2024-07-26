Клещевой сезон в Приангарье: более 14 683 пострадавших

С начала эпидемического сезона в Иркутской области зарегистрировано 14 683 случаев укусов клещей, в том числе 3 157 детей. Из них 81 человек заболел клещевым боррелиозом, 59 — клещевым энцефалитом, 11 — клещевым риккетсиозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.