Лабораторно исследовано 10 095 клещей, из которых 3184 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 93 — вирусным клещевым энцефалитом, 809 — другими клещевыми инфекциями. Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики: одевайтесь в одежду, закрывающую тело, используйте репелленты, проводите само- и взаимоосмотры после прогулок на природе. В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Клещевой сезон в Приангарье: более 14 683 пострадавших
С начала эпидемического сезона в Иркутской области зарегистрировано 14 683 случаев укусов клещей, в том числе 3 157 детей. Из них 81 человек заболел клещевым боррелиозом, 59 — клещевым энцефалитом, 11 — клещевым риккетсиозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.