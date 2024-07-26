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Клещевой сезон в Приангарье: более 14 683 пострадавших

С начала эпидемического сезона в Иркутской области зарегистрировано 14 683 случаев укусов клещей, в том числе 3 157 детей. Из них 81 человек заболел клещевым боррелиозом, 59 — клещевым энцефалитом, 11 — клещевым риккетсиозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Лабораторно исследовано 10 095 клещей, из которых 3184 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 93 — вирусным клещевым энцефалитом, 809 — другими клещевыми инфекциями. Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики: одевайтесь в одежду, закрывающую тело, используйте репелленты, проводите само- и взаимоосмотры после прогулок на природе. В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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