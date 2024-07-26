Житель Пермского края выиграл в лотерею более 2,7 миллионов рублей

Житель Прикамья выиграл в лотерею более 2,7 миллионов рублей, сообщили в официальном сообществе «Столото» в соцсети «Вконтакте».
«25 июля победитель из Пермского края приобрёл билет в приложении на мобильном телефоне за 25 рублей и выиграл суперприз 2 729 363 рубля в “Рапидо 2.0”, — пояснили представители компании.
Обладателя выигрыша ждут в центре «Столото» в Москве. Пока за деньгами он не обратился.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в марте ещё один житель Пермского края выиграл в лотерею 16,4 миллиона рублей. Стоимость его билета составила 600 рублей.