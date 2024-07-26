МЧС Приангарья призывает перенести мероприятия на воде из-за неблагоприятной гидрологической обстановки

Организаторы, нарушающие требования безопасности, несут административную ответственность, а в случае угрозы жизни и здоровью участников — уголовную ответственность. Эти требования также распространяются на руководителей туристических групп. Перед выходом на маршрут необходимо убедиться в благоприятных погодных условиях и гидрологической обстановке. О нарушениях можно сообщить на телефон доверия ГУ МЧС России по региону.