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МЧС Приангарья призывает перенести мероприятия на воде из-за неблагоприятной гидрологической обстановки

В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области призывают организаторов спортивных, культурно-массовых мероприятий на воде перенести их проведение до стабилизации ситуации.

Это касается всех видов водных мероприятий, включая сплавы, соревнования с использованием сапбордов, катамаранов и т. д. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторы, нарушающие требования безопасности, несут административную ответственность, а в случае угрозы жизни и здоровью участников — уголовную ответственность. Эти требования также распространяются на руководителей туристических групп. Перед выходом на маршрут необходимо убедиться в благоприятных погодных условиях и гидрологической обстановке. О нарушениях можно сообщить на телефон доверия ГУ МЧС России по региону.

МЧС