Небензя: РФ хочет выяснить у ООН, почему Киев вдруг вспомнил о переговорах

«Прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения», — обратился дипломат к коллегам. — Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось".