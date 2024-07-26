Москва хотела бы выяснить, почему украинские власти внезапно согласились вести переговоры по урегулированию конфликта. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения», — обратился дипломат к коллегам. — Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось".
Вместе с тем Небензя отметил, что обозначенная Украиной готовность к переговорам вписывается в позицию России, согласно которой дипломатический путь решения конфликта остается предпочтительным. Постпред напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, но его, «при науськивании своих западных спонсоров», отвергал Владимир Зеленский.
Небензя призвал Киев как можно скорее изучить предложение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в июне. Большего он точно не получит, добавил российский дипломат.