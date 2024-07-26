В Красноярске изменилась схема движения трамваев

С 26 июля до 10:00 27 июля в Кировском и Ленинском районах Красноярска трамваи № 5 и № 6 будут ездить по-другому.
Это связано с ремонтными работами участка трамвайных путей по ул. Говорова.
Так, трамваи № 5 поедут по следующему маршруту: ул. Александра Матросова — Предмостная площадь — пр. им. газ. «Красноярский рабочий». Далее они поедут по схеме: ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — Предмостная площадь.
Трамваи № 6 будут двигаться по схеме: ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская. Затем они будут курсировать так: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Предмостная площадь — ул. Александра Матросова — ул. 60 лет Октября.