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В Красноярске изменилась схема движения трамваев

Это связано с ремонтом участка трамвайных путей.

С 26 июля до 10:00 27 июля в Кировском и Ленинском районах Красноярска трамваи № 5 и № 6 будут ездить по-другому.

Это связано с ремонтными работами участка трамвайных путей по ул. Говорова.

Так, трамваи № 5 поедут по следующему маршруту: ул. Александра Матросова — Предмостная площадь — пр. им. газ. «Красноярский рабочий». Далее они поедут по схеме: ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — Предмостная площадь.

Трамваи № 6 будут двигаться по схеме: ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская. Затем они будут курсировать так: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Предмостная площадь — ул. Александра Матросова — ул. 60 лет Октября.