В Красноярске изменилась схема движения трамваев

Так, трамваи № 5 поедут по следующему маршруту: ул. Александра Матросова — Предмостная площадь — пр. им. газ. «Красноярский рабочий». Далее они поедут по схеме: ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — Предмостная площадь.