Ученые назвали продукт, который поможет убрать жир на животе, оздоровив кишечник

В рамках эксперимента рассматривались пшеничный декстрин, пектин, резистентный крахмал. Также ученые взяли для работы бета-глюканы и целлюлозу. Все эти пищевые волокна можно получить из доступных растительных продуктов. Проводя опыты с грызунами, исследователи обращали внимание на содержание жира, уровень сахара в крови, кишечные бактерии, следили за весом животных.