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Иркутские синоптики дали прогноз погоды на выходные

В предстоящие выходные в Иркутске снова будет жарко. Очень. Столбики термометров поднимутся до отметок, превышающих многолетние нормы, сообщила начальник Гидрометеорологического центра Юлия Янькова, передает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°

По словам метеоролога, сегодня, в пятницу, 26 июля, в Иркутске пройдет дождь с грозой. И это при плюс 25 градусах. Не исключено, что осадки пройдут и в субботу. Примерно до обеда. А уже во второй половине дня столбики термометра покажут градусов 28 с плюсом.

В воскресенье, 28 июля, будет уже абсолютно сухо и плюс 30.

Примерно такая же погода будет и в Иркутской области:

в субботу в некоторых районах — особенно в западных и северных — возможны кратковременные дожди,

в воскресенье по всему Приангарью осадков не будет, днем воздух прогреется до плюс 23−28 градусов.

«Нынешние температуры близки к средней многолетней климатической норме, а вот в выходные нас опять ожидает небольшая аномалия — воздух будет прогреваться сильнее обычного на пару градусов», — сказала Янькова (цитата ИрСити), отметив, что погода прямо-таки располагает к тому, чтобы рвануть на Байкал, где «воздух прогреется до плюс 23−24 градусов».

Согласно предварительному прогнозу, теплым в Иркутской области будет и начало следующей рабочей недели. Испортится погода может лишь во вторник.