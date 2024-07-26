Иркутские синоптики дали прогноз погоды на выходные

По словам метеоролога, сегодня, в пятницу, 26 июля, в Иркутске пройдет дождь с грозой. И это при плюс 25 градусах. Не исключено, что осадки пройдут и в субботу. Примерно до обеда. А уже во второй половине дня столбики термометра покажут градусов 28 с плюсом.