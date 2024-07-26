Иркутские синоптики дали прогноз погоды на выходные

По словам метеоролога, сегодня, в пятницу, 26 июля, в Иркутске пройдет дождь с грозой. И это при плюс 25 градусах. Не исключено, что осадки пройдут и в субботу. Примерно до обеда. А уже во второй половине дня столбики термометра покажут градусов 28 с плюсом.
В воскресенье, 28 июля, будет уже абсолютно сухо и плюс 30.
Примерно такая же погода будет и в Иркутской области:
в субботу в некоторых районах — особенно в западных и северных — возможны кратковременные дожди,
в воскресенье по всему Приангарью осадков не будет, днем воздух прогреется до плюс 23−28 градусов.
«Нынешние температуры близки к средней многолетней климатической норме, а вот в выходные нас опять ожидает небольшая аномалия — воздух будет прогреваться сильнее обычного на пару градусов», — сказала Янькова (цитата ИрСити), отметив, что погода прямо-таки располагает к тому, чтобы рвануть на Байкал, где «воздух прогреется до плюс 23−24 градусов».
Согласно предварительному прогнозу, теплым в Иркутской области будет и начало следующей рабочей недели. Испортится погода может лишь во вторник.