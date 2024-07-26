Гигантская пробка образовалась на трассе Р-254 под Челябинском из-за сломавшегося грузовика

На участке с 12 по 27 километр дороги, которая связывает Челябинскую и Курганскую области, где также ведутся работы по капитальному ремонту, в данный момент значительно затруднено движение из-за сломавшегося автомобиля, перекрывшего полосу для реверса.
«Время ожидания в пробке — от 40 минут, в сторону Челябинска пробка составляет около девяти километров», — предупреждают в Упрдор «Южный Урал».
Госавтоинспекция планирует убрать неисправный автомобиль с трассы в ближайшее время.
Добавим, что речь идет про участок, расположенный в Красноармейском районе.
ОБНОВЛЕНИЕ.
Автомобиль удален с проезжей части.