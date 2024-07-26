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Гигантская пробка образовалась на трассе Р-254 под Челябинском из-за сломавшегося грузовика

Гигантская пробка образовалась на трассе Р-254 «Иртыш» под Челябинском из-за сломавшегося грузовика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На участке с 12 по 27 километр дороги, которая связывает Челябинскую и Курганскую области, где также ведутся работы по капитальному ремонту, в данный момент значительно затруднено движение из-за сломавшегося автомобиля, перекрывшего полосу для реверса.

«Время ожидания в пробке — от 40 минут, в сторону Челябинска пробка составляет около девяти километров», — предупреждают в Упрдор «Южный Урал».

Госавтоинспекция планирует убрать неисправный автомобиль с трассы в ближайшее время.

Добавим, что речь идет про участок, расположенный в Красноармейском районе.

ОБНОВЛЕНИЕ.

Автомобиль удален с проезжей части.